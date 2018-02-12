Kadın dizisi, Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanan Bahar'ın hikayesini konu edinen Kadın dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın dizisi 16. yeni bölümde neler olacak? İşte Kadın 16. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisi 16. yeni bölümü ile 13 Şubat (yarın) Salı 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak.

KADIN 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

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