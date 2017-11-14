Kadın dizisi 4. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici ve Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, bu akşam 4. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Kadın 4. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kadın 4. bölüm fragmanı ve detaylar...

KADIN 4. BÖLÜM

Kadın 4. bölümde;

Şirin’in söylediklerinden sonra Bahar bir daha annesinin evine gitmeme kararı alır. Sarp’ın kötü bir insan ve bir tacizci olduğuna asla inanmak istemez. Şirin’in Hatice’ye itiraflarından sonra ise Hatice de bir daha Bahar’ı görmek istemediğine karar verir.

Çünkü Bahar’ı görmenin Şirin’e kötü geldiğini düşünür ve Bahar gibi onu da kaybetmek istemez. Ama Şirin’in hala annesine tam olarak anlatmadığı, Sarp’la ilgili büyük bir sırları vardır.

Musa’ya boşanmak istediğini söyleyen Jale ise hastanede çok büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

KADIN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in odasında Sarp’ın resimlerini bulan Hatice, kızının ondan bir şeyler sakladığını düşünerek bunun peşine düşer. Olanlardan habersiz Hatice’nin eşi Enver ise Bahar’a yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bahar bulduğu ek işe her ne kadar sevinse de bir o kadar da çocuklarına daha az zaman ayıracağını düşündüğü için huzursuzdur.

Evde Bahar’ı annesiyle tartışırken görmesi üzerine Şirin’in söylediği şey de Bahar’ı çok etkiler. Apartmanda yaşanan olaylar yüzünden ise onu yeni bir sürpriz bekler.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)

Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)

Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar)

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Şirin Sarıkadı (Seray Kaya)

Jale Demir (Ece Özdikici)

Musa Demir (Devrim Özder Akın)

Arif (Feyyaz Duman)

Yeliz Ünsal (Ayça Erturan)

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

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Kadın 4. bölüm

Kadın yeni bölüm