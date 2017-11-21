Kadın dizisi 5. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici ve Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, bu akşam 5. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Kadın 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kadın 5. bölüm fragmanı ve detaylar...

KADIN 5. BÖLÜM

Kadın 5. bölümde;

Hatice’nin Bahar ve çocuklarını eve almaması üzerine, Bahar bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Hatice, Şirin’in geçirdiği zor günlerden dolayı onu kırmak istemez ve Bahar ile arasına mesafe koyar. Jale’nin eski sevgilisi Sinan’ın ortaya çıkması üzerine Musa olanlardan şüphelenir.

Yeliz, Bahar’ı mutlu görmek istediği için ona kendince bir iyilik yapmayı planlamaktadır. Ev sahibinin Bahar’ı evden çıkarmak istemesi üzerine Arif ile Bahar yine karşı karşıya gelir. Hatice’nin, Enver’in ısrarları üzerine torunlarını yalnız bırakmak istememesiyle ise işler iyice karışacak ve Şirin yine bir şekilde bunu önleyecektir.

KADIN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in söylediklerinden sonra Bahar bir daha annesinin evine gitmeme kararı alır. Sarp’ın kötü bir insan ve bir tacizci olduğuna asla inanmak istemez. Şirin’in Hatice’ye itiraflarından sonra ise Hatice de bir daha Bahar’ı görmek istemediğine karar verir.

Çünkü Bahar’ı görmenin Şirin’e kötü geldiğini düşünür ve Bahar gibi onu da kaybetmek istemez. Ama Şirin’in hala annesine tam olarak anlatmadığı, Sarp’la ilgili büyük bir sırları vardır.

Musa’ya boşanmak istediğini söyleyen Jale ise hastanede çok büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)

Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)

Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar)

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Şirin Sarıkadı (Seray Kaya)

Jale Demir (Ece Özdikici)

Musa Demir (Devrim Özder Akın)

Arif (Feyyaz Duman)

Yeliz Ünsal (Ayça Erturan)

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

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Kadın dizisi

Kadın dizisi 5. yeni bölümü

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