Kadın dizisi 6. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici ve Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, bu akşam 6. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Kadın 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kadın 6. bölüm fragmanı ve detaylar...

KADIN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kadın 6. bölümde;

Şirin'in öldüğünü düşünen Hatice, yolun sonuna geldiğini düşünür. Ama Hatice verdiği kararda Şirin kadar şanslı olacak mıdır? Bahar olup bitene anlam veremediği için Enver’i arar ve Hatice’ye ulaşmaya çalışır. Enver, Bahar’a hiçbir şey anlatmamakta kararlı olsa da Bahar bir şekilde Hatice ile Şirin’in hastanede olduğunu öğrenir.

Hatice’yi görmek için hastaneye giden Bahar, Jale’nin yardımıyla Hatice’yi ziyaret eder. Tüm olup bitenden habersiz olan Enver’in ise, Şirin’in odasında bulduğu şeyden sonra kafası iyice karışacak ve Şirin’e karşı olan şüphesi giderek artacaktır.

KADIN 5. BÖLÜM

Kadın 5. bölümde;

Hatice’nin Bahar ve çocuklarını eve almaması üzerine, Bahar bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Hatice, Şirin’in geçirdiği zor günlerden dolayı onu kırmak istemez ve Bahar ile arasına mesafe koyar. Jale’nin eski sevgilisi Sinan’ın ortaya çıkması üzerine Musa olanlardan şüphelenir.

Yeliz, Bahar’ı mutlu görmek istediği için ona kendince bir iyilik yapmayı planlamaktadır. Ev sahibinin Bahar’ı evden çıkarmak istemesi üzerine Arif ile Bahar yine karşı karşıya gelir. Hatice’nin, Enver’in ısrarları üzerine torunlarını yalnız bırakmak istememesiyle ise işler iyice karışacak ve Şirin yine bir şekilde bunu önleyecektir.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)

Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)

Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar)

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Şirin Sarıkadı (Seray Kaya)

Jale Demir (Ece Özdikici)

Musa Demir (Devrim Özder Akın)

Arif (Feyyaz Duman)

Yeliz Ünsal (Ayça Erturan)

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

kadın

Kadın dizisi

Kadın 6. bölüm fragmanı

Kadın yeni bölüm