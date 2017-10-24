Fox TV'nin beklenen dizisi Kadın, bu akşam ekranlarda olacak. Zengin kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin merakla ve heyecanla beklediği bir dizi. Diziyi bekleyen vatandaşlar, "Kadın dizisi 1. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Kadın 1. bölümde neler yaşanacak? İşte Kadın 1. bölüm fragmanı ve özeti...

KADIN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımında MED YAPIM & MF YAPIM'ın bulunduğu Kadın dizisi bu akşam (24 Ekim) izleyicilerle buluşacak. Dizinin konusu Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı bağlayan iki çocuğu olup, zorlu hayatını anlatmaktadır.

KADIN 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın 1. bölümde;

Hayatının aşkıyla bir vapur seyahatinde tanışan Bahar, onu erken yaşta kaybetmiş iki çocuğu olan genç bir kadındır. Annesi tarafından 8 yaşında terk edilen Bahar, daha sonra babasını ve babaannesini de kaybederek hayatta yapayalnız kalmıştır. Bahar’ı Sarp’a duyduğu aşkla beraber hayata bağlayan sadece iki şey vardır, kızı Nisan ve oğlu Doruk.

Zor hayat koşullarında ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmayan Bahar, onlar için gece gündüz farklı işlerde çalışır. Yıllar sonra annesiyle yüzleşen Bahar, kocasının ölümüyle ilgili bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)

Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)

Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar)

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Şirin Sarıkadı (Seray Kaya)

Jale Demir (Ece Özdikici)

Musa Demir (Devrim Özder Akın)

Arif (Feyyaz Duman)

Yeliz Ünsal (Ayça Erturan)

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

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