Oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hikayesinde "Final okuduğumda ben! Ben böyle final görmedim arkadaş! Hemen 22. bölümü istiyorum" yazınca 'dizi final mi yapıyor' sorusunu akıllara geldi.



Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi:



"Benim storyler yanlış anlaşılmış. Dizimiz final yapmıyor. Ben sadece 21. bölüm finalinden bahsediyordum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece her salı sizlerle olmaya devam edeceğiz" notunu paylaşarak son noktayı koydu.

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