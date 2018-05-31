Kadın dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Önümüzdeki günlerde ara verecek olan dizinin sezon finalinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internetten bilgi edinmek istiyor. İşte, Kadın dizisinin sezon finali tarihi...

KADIN SEZON FİNALİ YAPIYOR

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla verdiği birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi 32. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin sezon finali hakkında yapım şirketi ya da yayıncı kuruluş tarafından henüz net bir açıklama yok ancak, dizinin senaristi Hande Altaylı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 32. bölüm itibarıyla Kadın'ın sezon finali yapacağı anlaşılıyor.

Hande Altaylı’nın paylaşımına göre, geçtiğimiz salı günü 30. bölümü yayınlanan dizinin 5 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yayınlanacak.

Bilgi

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.



Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi “Kadın”, Salı 20.00'de FOX’ta yayınlanıyordu!

Künye

YAPIM: MED YAPIM & MF YAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY – FARUK BAYHAN

YÖNETMEN: NADİM GÜÇ

SENARYO: HANDE ALTAYLI

MÜZİK: CEM TUNCER

UYGULAYICI YAPIMCI: SUZAN SÜMELİ

TÜR: DRAM