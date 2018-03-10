Kadın futbolcular devre arasında tribünleri dolaştı

Beşiktaş'tan Kadınlar Günü için anlamlı hareket. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının devre arasında sahaya geldi. 'Kadın futboldan anlar. #Yakışır sana' yazılı pankartla sahaya gelen kadın futbol takımına tribünler yoğun destek verdi. Kadın futbol takımının sahaya çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün Kadınlar Günü için hazırlattığı özel video da stadyumda bulunan ekranlarda yayınladı. Kadın futbolcular tribünleri tek tek gezip 3'lü çektirirken, taraftarlar da futbolculara yoğun destek verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER