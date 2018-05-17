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"Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik." diye konuştu.