TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Çanakkale Zaferi’ni konu alan bir tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmasını engellediği iddiaları sonrası yaşananlara cevap vermek adına 100 kadın oyuncu, Oyuncular Sendikası’nın öncülüğünde Kenter Tiyatrosu’nda bir araya geldi. Gazete Habertürk'te yer alan ,Tarkan Abdullahoğlu imzalı habere göre; Demet Akbağ’ın yanı sıra Gülriz Sururi, Tilbe Saran, Zerrin Tekindor, Ece Dizdar, Jülide Kural, Banu Çiçek ve Hande Doğandemir’in katıldığı organizasyonda küçük bir gösteri gerçekleştiren oyuncular, finalde hep bir ağızdan “Sahnedeyiz, beraberiz” mesajını verdi.

‘HAKKIMIZI TESLİM ETMEYİZ’

Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, “Kadın oyuncular olarak 100 yıldır sahnedeyiz, sahnede olmaya devam edeceğiz” dedi. Zerrin Tekindor ise, “Sahne sonuna kadar bizim hakkımız, hiç kimseye bu hakkımızı teslim edemeyiz” ifadelerini kullandı. Tilbe Saran, “Kadınlar olarak hayatın her alanında var olacağız. TBMM’de yaşanan olaylar biz çok incitti, onu vurgulamak için bu gösteriyi yaptık” mesajı verirken genç oyuncu Hande Doğandemir, “Genç oyuncular olarak geniş kitlelere hitap etme şansımız olduğu için buraya destek amacıyla geldim” diye konuştu.