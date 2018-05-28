Trabzon’da 2 kadın polise küfür ederek, görev yapmalarını engellediği ve kamu malına zarar verdiği belirtilen Yıldıray Ş. hakkında, 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesine göre, olay şöyle gelişti: Devriye görevi yapan polis Nuray T. ve Tuğba R., sarhoş halde yolu kesen Yıldıray Ş.’ye müdaheleye çalışınca hakarete uğradı. Ş., biber gazıyla kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan 2 kadın polise küfür etti, götürüldüğü karakolda da lavaboyu kırdı. Daha sonra özür dileyen Yıldıray Ş., kaçak alkol satın aldığını ve sarhoş olduktan sonra ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Yıldıray Ş. tutuksuz yargılanacak

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