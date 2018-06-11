HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın sualtı ragbi sporcuları, 13 sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Kurulduğu günden bu yana her yılı şampiyonluk kupası ile kapatan Büyükşehirli kadınlar, 21 yaş ortalamasıyla tüm Türkiye’ye meydan okuyor. Oyuncu ve antrenör olarak görev yaptığı kulüpte 13 şampiyonluk yaşayan Didem Özdem ulaşılması güç bir kariyerin de sahibi oldu.

"İzmir Büyükşehirli sporcular, kadın sualtı ragbi milli takımının da yüzde 85’ini oluşturuyor."

Henüz 5 yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu öğrencisi olarak girdiği havuzdan rekorları alt üst eden bir şampiyon olarak çıkan 30 yaşındaki tecrübeli sporcu, bir yandan aktif olarak sualtı ragbisi oynarken, diğer yandan da aynı ekibin antrenörlüğünü üstleniyor. “En fazla şampiyonluk yaşayan sporcu” unvanını da elinde bulunduran Özdem, 2009 yılından bu yana antrenörlük de yapıyor.

"Sualtı ragbisinde amaç, topu havuzun dibindeki kaleye sokmak."