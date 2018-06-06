Kadın dizisinde dün akşam sezon finali heyecanı yaşandı. Etkileyici sahnelerin yer aldığı Kadın'da Bir taraftan Enver'in ölüm kalım savaşı diğer taraftan Sarp'ın içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Kadın'da Enver Sarp ile görüşecekken silahlı adamların gelemsiyle panik yaşayarak kalp krizi geçirdi. Herkes Enver'den gelecek iyi haberi beklerken, Hatice ile Bahra arasındaki buzlar da iyice eridi. Enver'in ameliyatı iyi geçti, herkes gelen haberler çok sevindi. Ancak Enver'in başı Sarp ile konuşma kararlılığı yüzüdnen yine belaya girdi. Bu kez haftane odasında canına kast edildi. Enver ölecek mi? Kadın'ın gelecek sezonunda izleyeceğiz. Bu sırada Jülide, Sarp ile olan geiliminin ardından yine alkol almaya başladı. Ve bölümün sonunda Pırıl, Jülide'nin cansız bedenini havuzda buldu. İzleyicinin geçen hafta fragman yayınlandığından beri beklediği asıl karşılaşma Doruk - Sarp karşılaşması da bölümün ve aynı zamanda sezonun final sahnesi oldu. Sarp ile Doruk hastane bahçesinde karşılaştı ve Enver'i ziyarete giden Sarp'ı hatanede Bahar bekliyor... İşte Kadın 32. sezon finali bölümü detayları...

KADIN 32. SEZON FİNALİ ÖZETİ

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

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