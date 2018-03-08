Spor Genel Müdürlüğü (SGM) verilerine göre 2008 yılındaki lisanslı sporcu sayısı 406 bin 731 olurken, 2018 yılı (Bugün itibarıyla) 1 milyon 521 bin 633'e yükseldi.

Uluslararası organizasyonlarda 36 ayrı branşta Türkiye adına mücadele veren kadın sporcular 10 yıl içinde 125 altın, 185 gümüş ve 243 bronz madalya kazandı.

Türk kadın sporcular boks, tekvando, atletizm, basketbol, görme engelliler judo, atıcılık, işitme engelliler atletizm, bedensel engelliler atletizm, yelken, güreş, eskrim, bedensel engelliler badminton, özel sporcular atletizm, özel sporcular yüzme, bedensel engelliler okçuluk, bedensel engelliler masa tenisi, bedensel engelliler halter, badminton, kano, masa tenisi, modern pentatlon, görme engelliler atletizm, kick boks, halter, muay thai, masa tenisi, golf, judo, karate, eskrim, vücut geliştirme, bocce bowling dart, özel sporcular kayak, özel sporcular masa tenisi, bilek güreşi ve golbol olmak üzere 36 ayrı branşta, 553 madalyayı Türkiye'nin hanesine yazdırmayı başardı.

DÜNYA VE AVRUPA'DA MADALYA SAYISI KATLANDI

Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 35, Avrupa'da ise yaklaşık 18 kat artırdı.

2008'de katıldıkları Dünya Şampiyonası'nda sadece 2 bronz madalya kazanan Türk kadın sporcular, 2017'deki şampiyonada ise 69 (10 altın, 17 gümüş ve 42 bronz) madalyanın sahibi oldu.

Dünyada olduğu gibi Avrupa'da da 2008 yılında 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayı Türkiye'ye getiren kadınlar, 2017'de ise 22 altın, 31 gümüş ve 39 bronz (toplam 92 madalya) madalyaya ulaştı.

Türk sporcular, Dünya Şampiyonası'nda 168 madalya (23 altın, 52 gümüş, 93 bronz), Avrupa Şampiyonası'nda ise 367 madalya (98 altın, 126 gümüş, 143 bronz) Türkiye'nin hanesine yazdırdı.

Ay-yıldızlı isimler 2008 Pekin Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda birer altın, gümüş ve bronz, 2012 Londra'da 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz, 2016 Rio'da ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli sporcular 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda 18 madalya (4 altın, 7 gümüş, 7 bronz) kazandı.

Pekin'de 2008 yılındaki organizasyonda kadın sporculardan bedensel engelliler okçulukta Gizem Girişmen altın, tekvandoda Azize Tanrıkulu gümüş ve bedensel engelliler masa tenisinde Neslihan Kavas bronz madalyanın sahibi oldu.

2012 Londra'da ise Türkiye 8 madalya elde etti.

Bedensel engelliler halterde Nazmiye Muslu (Muratlı) altın madalya alan tek isim oldu. Tekvandoda Nur Tatar, bedensel engelliler halterde Çiğdem Dede, görme engelliler judoda Nazan Akın, bedensel engelliler masa tenisinde Neslihan Kavas ve bedensel engelliler kadın masa tenisi takımı (Ümran Ertiş, Neslihan Kavas ve Kübra Öçsoy) gümüş, bedensel engelliler halterde Özlem Becerikli ve görme engelliler judoda Duygu Çete bronz madalyaya uzandı.

2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda da Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Altın madalyalar bedensel engellilerde Nazmiye Muslu (Muratlı) ve Kadın Golbol Milli Takımı'ndan geldi. Tek gümüş madalyayı bedensel engelliler masa tenisinde Kübra Korkut kazanırken, bronz madalyaları ise tekvandoda Nur Tatar, bedensel engelliler atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, görme engelliler judoda Ecem Taşın ve Mesme Taşbağ getirdi.

OLİMPİYATLAR VE PARALİMPİK OYUNLAR

Kadın sporcuların olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları toplam madalya sayıları ise şöyle:

OLİMPİYATLAR (4 altın, 7 gümüş, 7 bronz)

2008 Pekin: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

2012 Londra: 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz

2016 Rio: 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz

DÜNYA ŞAMPİYONASI (23 altın, 52 gümüş, 93 bronz)

2008 yılı: 2 bronz

2009 yılı: 1 gümüş ve 1 bronz

2010 yılı: 5 bronz

2011 yılı: 2 bronz

2012 yılı: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

2013 yılı: 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz

2014 yılı: 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz

2015 yılı: 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz

2016 yılı: 9 altın, 25 gümüş, 27 bronz

2017 yılı: 10 altın, 17 gümüş, 42 bronz

AVRUPA ŞAMPİYONASI (98 altın, 126 gümüş, 143 bronz)

2008 yılı: 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz

2009 yılı: 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz

2010 yılı: 1 altın, 1 gümüş

2011 yıl: 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz

2012 yılı: 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz,

2013 yılı: 3 altın, 11 gümüş, 10 bronz

2014 yılı: 6 altın, 12 gümüş, 11 bronz,

2015 yılı: 11 altın, 3 gümüş, 7 bronz

2016 yılı: 43 altın, 59 gümüş, 64 bronz

2017 yılı: 22 altın, 31 gümüş, 39 bronz