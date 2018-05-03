Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Begüm Özyer, Türkiye'de teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve bilişim alanında kariyer hedefleyen gençlerin geleceklerine değer katmak amacıyla çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Sanayi 4.0 ile birlikte yazılım alanındaki mesleklerin öneminin giderek arttığını ifade eden Özyer, var olan meslek gruplarının da teknoloji odaklı hale geldiğini hatırlattı.

Bu değişim sebebiyle yakın gelecekte birçok meslek dalının teknoloji okuryazarlığı gerektireceğini anlatan Özyer, şu bilgileri verdi:

Gençlerin bu değişimler çerçevesinde yeni iş kollarına uyum sağlaması gerekiyor. Türkiye ise bu yetenek açığını kapatmada yeterli donanıma henüz sahip değil. Kodluyoruz Derneği, teknoloji okuryazarlığı alanındaki açığı kapatmak ve gençlerimizin yazılım yetkinliklerini arttırmak için yola çıkmış bir dernek. Bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençlere hızlandırılmış yazılım kampları düzenliyor, çocuklarla çalışarak geleceğin teknolojilerini yönetecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Begüm Özyer

- "Sektörde senelik ortalama 70 bin kişilik eleman açığı bulunuyor"

Özyer, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Hem teknoloji alanında verilen eğitim müfredatı şirketlerin aradığı yetkinliklerle uyuşmadığı için, hem de bilişim alanındaki çalışan ihtiyacı hızla arttığı için sektörde senelik ortalama 70 bin kişilik eleman açığı bulunuyor." dedi.

Yüzde 42,5 ile en fazla yetenek açığının bulunduğu bilgisayar ile ilgili sektörlerin gelecek adına önemli işaretler verdiğini anlatan Özyer, şunları kaydetti:

"Gerekli önlemler alınmazsa bu açığın daha da büyüyeceğini gösteriyor. Büyüyen bu açığa karşın okul dışı kurs ücretleri, üniversite sınavına hazırlanma şartları, üniversitelerde eğitimlerin eşitsizliği gibi sosyoekonomik faktörler nedeniyle ülkemizde gençler eğitim ve kariyer yolculuklarında eşit şartlara sahip olamıyorlar.

Kodluyoruz Derneği olarak kendini geliştirmeye hevesli ve teknoloji alanında çalışmak isteyen gençlere hızlandırılmış eğitim kampları düzenleyerek işe yerleşme süreçlerini desteklemek için çalışıyoruz. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Bursa ve Şanlıurfa’da 7 eğitim kampı hayata geçirdik. Bu kamplardan mezun olan gençlerin yüzde 65’i takip eden 6 ay içinde işe yerleşti veya daha iyi bir pozisyona geçiş yaptı."

- "Herkes cinsiyetinden bağımsız bir çalışma ortamını hak ediyor"

Kodluyoruz Derneği olarak bilişim sektöründeki cinsiyet odaklı iş dağılımına dikkat çekmek ve kadın yazılımcı sayısını artırmak istediklerini anlatan Özyer, şunları kaydetti:

"En popüler yazılım platformlarından biri olan olan Stack Overflow verilerine göre 173 ülkedeki kadın yazılımcı oranı yüzde 6 seviyesinde. Türkiye’de ise bilişim uzmanı kadın çalışan oranı yüzde 9,9. İstatistiklerden görüldüğü gibi sektörde kadın yazılımcılar, erkek yazılımcılardan daha az. Bu azlığın sebebi kadın ve erkek yazılımcılar arasında yetenek farkı olmasından değil, bu konuda kadınların karşısına çıkan ön yargılardan kaynaklanıyor. Kodluyoruz Derneği olarak bu konuya dikkati çekmek için 'Kadın Yazılımcı Aranıyor!' çağrısı yapıyoruz.

www.kadinyazilimciaraniyor.com internet sitesinden hayata geçirilen kampanyadaki amacımız kadın yazılımcı oranlarına ve sektördeki pozisyonlarına dair istatistikler paylaşarak dikkati çekmek, konuyla ilgili farkındalık yaratarak çözüm önerileri getirmek.

Kodluyoruz, şirketler, sektör çalışanları, eğitim kadroları ve ailelere çözüm önerileri getirerek eşitlik temelli bir çalışma hayatının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Çünkü herkes, cinsiyetinden bağımsız, özgür bir meslek seçimi yapmayı ve yine cinsiyetinden bağımsız değerlendirildiği bir çalışma ortamını hak ediyor."

- "Açık kaynaklar 50 bin kullanıcıya ulaştı"

Özyer, Kodluyoruz Derneği'nin genç işsizliğine ve yetenek açığına karşı çözüm üretmek için çalıştığını belirterek, "Dernek, açık kaynaklar yayınlayarak ve gençlere ücretsiz yazılım kampları sunarak teknoloji okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Türkiye’de yazılım alanında nitelikli bir yetenek havuzu oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kodluyoruz Derneği’nin, Kodluyoruz Akademi projesi kapsamında son bir yıl içerisinde dört farklı şehirde 7 yazılım kampı gerçekleştirdiğini anlatan Özyer, derneğin çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yazılım kamplarıyla hedeflenen, bilişim sektörüyle ilgili bölümlerden mezun olan gençlerin hızlı bir şekilde iş bulmalarına katkı sağlamak. 4 ay boyunca her hafta sonu devam eden kamplardan mezun olan katılımcıların yüzde 65’i ilk 6 ay içerisinde yazılım kariyerlerine adım attı veya daha iyi bir pozisyona yerleşti.

Kodluyoruz Akademi’de eğitim alan gençlerin bir araya geldiği Mezunlar Kulübü’nde ise sektör uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı aylık etkinlikler düzenleniyor. Burada amaç, yazılım sektöründe yükselmek isteyen gençlerin daima güncel bilgilere sahip olmalarına ve kendi sektörlerinden kişilerle bir araya gelerek iletişim ağı kurmalarına katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra derneğin dijital platformlarında yer alan açık kaynaklarımız 50 bin kullanıcıya ulaştı."