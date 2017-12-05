Kadın yeni bölüm (7. bölüm) son fragmanı yayınlandı! Enver, telefonu Bahar'a gönderiyor

Kadın dizisi, eşi Sarp'ın ölümüyle iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesini anlatıyor. Bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kadın'da başrolde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor. Peki izleyicilerin merakla beklediği Kadın 7. bölümde neler olacak? sorunun cevabı haberimizde...

KADIN YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) İKİNCİ FRAGMAN

Enver, Sarp’ın telefonunun Şirin’de olmasının şokunu hala atlatamamışken telefonda Şirin’in vapurdaki görüntülerini de görünce yıkılır. Hatice’nin hastaneden taburcu olmasının ardından her şey eski haline döner. Şirin’in tüm davranışlarını alttan alan Hatice, Şirin’in isteği üzerine Enver’den Sarp’ın telefonunu almaya çalışır. Ama Enver, çoktan telefonu Bahar’a göndermiştir. Hatice telefonda Bahar’ın görmemesi gereken şeyler olduğunu düşünerek telefonun peşine düşer. Bunun üzerine telefona ilk ulaşan Bahar mı, yoksa Hatice mi olacaktır?

KADIN YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) İLK FRAGMAN

Kadın'da yayınlanan ilk fragmanda Şirin'in annesine "Anne o telefon nerede biliyor musun?" diye sorduğu ve annesinin "Ne işin var senin o telefonla? Başka şeyler de mi vardı içinde?" diye sorduğu sahne dikkat çekti. Öte yandan Bahar, çocuklarının okuluna gidiyor. Çocukların öğretmeninin Bahar'a, "Yanlış bilmiyorsam Doruk ve Nisan'ın babası vefat etti değil mi? İçeride herkese 'babamız' diye bahsettikleri biri var" dediği sahne izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Kadın 7. bölüm fragmanı

kadın 7. bölümde neler olacak?

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Kadın yeni bölüm

Kadın yeni bölüm fragmanı