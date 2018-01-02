Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Kadın dizisinin fragmanında Bahar çocuklar ile birlikte Hatice'nin yanına taşınmak istediğini söylüyor. Hatice buna karşı çıksa da Şirin bu teklifi kabul ediyor. Peki bundan sonre neler olacak?

KADIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın yeni bölümü bu akşam yayıncı kuruluşun yayın akışında bulunmuyor. Dizinin fragmanında yeni bölüm için yayın tarihi 9 Ocak olarak duyuruldu. Bu değişikliğin diğer kanallarda ve dizilerde olduğu gibi yılbaşı haftası olmasından kaynaklandığı sanılıyor.

KADIN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bahar hastalığı yüzünden çocuklar ile birlikte Hatice'nin yanına taşınmak istediğini söylüyor. Enver bu teklife çok sevinip Hatice'yi ikna etmeye çalışıyor. Ama şaşırtıcı durum Şirin'in bu teklifi "Ben ablamla yaşamak istiyorum" diyerek kabul etmesi.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

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