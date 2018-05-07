8-19 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını üstlenecek olan oyuncu Cate Blanchett, Variety’ye film sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dair açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 70 yıl boyunca Altın Palmiye ödülüne layık görülen tek kadının Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion olduğuna dikkat çeken ünlü yıldız, taciz skandallarına da değinerek, “Eğer yapımcılar taahhütlerine sadık kalamıyorsa cezalarını ödemeli. Kadın yönetmenleri ve temsil edilmeyen grupları desteklemeliler. Sektörde değişim en olumlu seviyede başladı. Bu da başta sektördeki tüm kadınlar olmak üzere herkese fayda sağlayacak” diye konuştu.

YALNIZCA 3 FİLM

Bu yıl festivalde yarışacak 21 film arasında geçen yıl olduğu gibi yalnızca üç filmin yönetmenliğini kadınlar üstlendi. Öte yandan İzlandalı şarkıcı Björk’e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla adı yasaklılar listesinden çıkarılan Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, listede bu yıl kendisine yer buldu.