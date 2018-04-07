The Crown adlı dizide Kraliçe Elizabeth’i canlandıran İngiliz aktrist Claire Foy’un eşi Philip’i oynayan Matt Smith’ten daha az ücret aldığının ortaya çıkması işareti vermişti.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkan resmi veriler İngiltere’deki şirketlerin yaklaşık yüzde 80’inin erkeklere kadınlardan daha fazla ödediğini ortaya koydu.

Eşit işe eşit ücret. Bu adil öneriye kim karşı çıkabilir ki, teorik olarak hiç kimse. Pratikte ise durum çok farklı. İngiltere’de 250 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin yüzde 78’inin kadınlara daha az maaş verdiği ortaya çıktı. Ülkede geçen yıl yürürlüğe giren yasa ile şirketlerin kadın ve erkek çalışanlar arasındaki maaş farkını açıklamaları zorunlu hale getirilmiş ve bunun için 3 Nisan’a kadar süre verilmişti.

Yasa kapsamına giren 10 bin şirketten bini verilerini son ana kadar açıklamadı, 1.500’ü de verilecek cezayı göze alıp verilerini paylaşmadı. Açıklanan verilere göre İngiltere’de kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği ortalama yüzde 9.7. Bir başka deyişle kadınlara aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde 10 daha az ücret ödeniyor. İngiltere’nin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre ülke genelinde kadın erkek ücret farkı yüzde 18.6’yı buluyor.

APPLE YÜZDE 24 DAHA AZ ÖDÜYOR

Kadınlara daha az ücret ödeyen şirketlerin başında Boux Avenue, Apple, Ryanair ve Macquarie Group geldi. Boux Avenue’nun kadın çalışanlara erkeklerden yüzde 75.7, Ryanair’in ise yüzde 72 daha az ödediği ortaya çıktı. En çok kazanan çalışanlarının yüzde 71’i erkeklerden oluşan Apple’ın da erkeklere yüzde 24 daha fazla ödeme yaptığı anlaşıldı.

Şirketlerin yüzde 14’ü kadınlara daha fazla ücret ödediğini, yüzde 8’i de eşit ücret ödediğini beyan etti. Costa, KFC, Matalan, McDonald’s, Primark ve Starbucks eşit işe eşit ücret ödediğini beyan ederken, Tesla Motors, Mamas and Papas, Richer Sounds gibi şirketler ise kadınlara daha fazla ücret ödediğini açıkladı.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na göre ücret farkının ifşa edilmesi ve izlenmesi, çalışanların maaş farkına yol açan sebepleri anlaması ve bunu değiştirmek için çaba gösterip göstermemeye karar vermesini sağlayacak. Öte yandan şirketler üzerinde eşit işe eşit ücret için baskı yaratılacak. Hükümet de bu verilerden yola çıkarak kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılımını sağlamak için yeni düzenlemeler yapacak.

AB ORTALAMASI YÜZDE 16

Eurostat’a göre AB’de kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 16 daha az ücret alıyor. İngiltere ise yüzde 18.6 ile AB ortalamasının üzerinde yer alıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2016 yılı verilerine göre Güney Kore yüzde 36.7 ile uçurumun en yüksek olduğu ülke. İzlanda, 1 Ocak’tan itibaren işverenlerin erkek çalışanlarına kadın çalışanlarından daha fazla maaş ödemesini yasakladı.

AB YÜZDE 40 KOTA GETİRMEK İSTİYOR

Avrupa Birliği Komisyonu, halka açık şirketlerin yönetim kurulları için yüzde 40 kadın kotası getirmek istiyor. Ancak komisyonun daha önceki girişimleri Almanya, Hollanda ve İsveç tarafından içişlerine karışıldığı gerekçesiyle engellenmişti. Macaristan ve Polonya ise siyasi nedenlerle bu fikre karşı çıkmıştı. İtalya ise 2011’de halka açık şirketlere yüzde 33’lük kadın kotası getirmişti. Son veriler bu oranın yakalandığını gösteriyor. aynı eğitimi alan kadın yüzde 24.6 az kazanıyor.

TÜRKIYE’DE YÖNETIM KURULLARININ YÜZDE 13.9’U KADIN

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yayınladığı Yönetim Kurullarında Kadın 2017 Raporu’na göre Türkiye’de halka açık şirketlerdeki kadın yönetim kurulu üye oranı 2012 yılından bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve yüzde 13.9’a geriledi. 2012 yılında yüzde 11.5 olan bu oran her yıl artarak 2016 yılında yüzde 14.2’ye çıkmıştı.

Rapora göre, Borsa İstanbul’da yer alan 404 şirketin 168’inin yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor. 2017’de BIST’teki şirketlerin yönetim kurullarına 386 kadın üye seçildi. Kontrol eden ailelerle ilişkili olmayan kadın sayısı 201’de kaldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yönetim kurullarına yüzde 25 kadın önerisinin beş sene içindeki katkısı yalnızca 3 puan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yükseköğretim mezunu kadın ve erkek arasındaki ücret farkı yüzde 24.6. 2016 verilerine göre yüksek öğetim mezunu erkeklerin yıllık geliri 43 bin 598 TL iken aynı durumdaki kadınlar 32 bin 847 TL gelir elde ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri Türkiye’de ücret eşitsizliğinin yüzde 20 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 144 ülke arasında 131. sırada yer alıyor.