Taksim'de eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması davasına devam edildi. Duruşmada, baro tarafından atanan avukat Deniz Kepenek, "Bana bu davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Sonradan öğrendim. Bir kadın olarak cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sadece mağdur tarafın avukatlığını yapıyorum. Sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum" diyerek sanığın avukatlığından istifa etti. Mahkeme heyeti, sanığa yeni bir avukat atanması için İstanbul Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. getirildi. Firari sanık Engin K. ve mağdur F.H.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de hazır bulunurken; Kadın Meclisi grubundan üyeler de izleyici olarak katıldı.

SANIK AVUKATI İSTİFA ETTİ

Duruşmada söz alan sanık Dursun A.'nın avukatı Deniz Kepenek, baro tarafından CMK ile atandığını söyleyerek "Bana bu davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Sonradan öğrendim. Bir kadın olarak cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sadece mağdur tarafın avukatlığını yapıyorum. Sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum. Sanık avukatlığından istifa edeceğim. Başka bir avukatın atanmasını talep ediyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİM EVDEN ÇIKAMIYOR"

Mağdur F. H.E.'nin avukatı Binnur Açış ise, "Dosyada adı geçen üçüncü şahıs olan Rıdvan isimli şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Müvekkilim gerçekten evden çıkamıyor. Bu şahıs bir yıldır sokaklarda geziyor. Müvekkilimizin psikolojisi altüst olmuş durumda. Sanık kim bilir kaç suça karıştı. Savcılık makamı başından beri etkili açıklama yapmamıştır. Davanın sanıklarından Engin isimli şahıs da her nedense bir türlü yakalanmıştır. Görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Dursun A'ya atanan avukatın davadan istifa edeceğini belirtmesi üzerine, sanığa yeni bir avukat atanması için İstanbul Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer müşteki E. Y'nin zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"MAĞDURUN KADIN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMDEN DOSYAYI KABUL ETTİM"

Duruşma çıkışında sanık avukatlığından istifa eden avukat Deniz Kepenek, şunları söyledi: Bir kadın olarak kadına şiddet ve cinsel saldırı suçlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Sadece mağdur vekilliğini kabul ediyorum atamalarda. Sanık vekilliğini kesinlikle kabul etmiyorum. CMK'dan gelen atamada sadece 'hürriyetten yoksun bırakma' suçu belirtildiğinden ve mağdurun da kadın olduğunu bilmediğimden bu dosyayı kabul ettim. Fakat sonradan cinsel saldırı suçu olduğunu öğrendiğim için istifamı talep ettim" dedi.

KADIN MECLİSLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Adliye önünde Kadın Meclisleri adına basın açıklaması yapan Beyza Aksoy, davadaki tüm sanıkların cezalandırılmaları için haklarında iyi hal indirimi uygulanmaması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aksoy, 8 mart'ta da meydanlarda olacaklarını açıkladı. Avukat Tuba Torun da, "Soruşturmanın başından beri bu dava, erkek yargının fazlasıyla kendini gösterdiği ve adalet kurallarının kesinlikle eksik uygulandığı şekilde ilerledi. 'Bir gece vakti alkollü bir şekilde yürüyen genç kız' şeklinde ibare kullanılmasına kadar son derece hukukun eksik uygulandığı erkek, eril dilin kullanıldığı ve bu zihniyetin kovuşturma aşamasında da kendini gösterdiği bir davayla karşı karşıyayız" diyerek davayı takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Avukat Torun, davada üç fail olmasına rağmen iki fail açısından dava açılması, üçüncü failin halen bulunamaması ve şu anda tek bir kişinin tutuklu olmasının da davanın fiyaskosu olduğunu belirtti.

İDDİANAME

Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A.'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.

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