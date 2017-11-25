Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlandı

KADEM'den yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanyanın doğal yaşamdan ilham alınarak hazırlandığı, doğadaki erkek cinsin dişisine gösterdiği özen ve itinayı vurgulayan videolarla şiddete dikkat çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Her yıl KADEM'in 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenlediği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. KADEM bir insan hakkı ihlali olan ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl #CinsVarCinsVar hashtagi ile hazırlanan sosyal farkındalık filmlerinde doğadan ilham alındı. Bu videolarda doğal yaşamlarında görüntülenen boz ayı, kurt ve penguenin özellikleri ve dişilerine karşı yaklaşımları üzerinden şiddetin cinsle alakalı olmadığı vurgulanıyor."

Açıklamada, saat 16.30'da KADEM'in kurumsal Twitter adresi olan @kademorgtr'den atılan ilk tweetle başlayan sosyal medya kampanyasında hazırlanan filmlerin paylaşıldığı ve yoğun bir etkileşim sağlandığı vurgulanarak, trend topice ilk üçüncü sıradan giren hashtagin kısa sürede birinciliğe yükseldiği aktarılarak, Türkiye'nin her kesiminden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılım sağlanan kampanyanın üç buçuk saat Türkiye gündeminde kaldığı kaydedildi.

Kadem