Kadınlar daha iyi bir dünya için buluştu

Forumda Türkiye’yi iletişim danışmanı ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şendağ temsil etti. Şendağ, “Vatandaş Olmak” başlığı altında yapılan oturumda iş dünyasını toplumsal fayda odaklı stratejilere yönlendirmenin önemine dikkat çekti. Şendağ’ın çağrısıyla forumun gelecek yıl Türkiye’de yapılması planlanıyor.
Foruma 18 ülkeden girişimci, sanatçı, sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve iş dünyası mensubu 30 kadın konuşmacı olarak katıldı.
Fark yarat, kadın gibi davran, kendin ol
Her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya İletişim Forumu’nun (World Communication Forum) bir projesi olarak bu yıl ilki gerçekleştirilen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu, kadınların dünyayı olumlu yönde değiştirebilecek güce sahip olduklarına ve bu gücü kullanmaları gerektiğine odaklanıyor.
Daha fazla kadını daha iyi bir dünya için harekete geçirmeyi hedefleyen forumda, güçlü kadınların küresel etkisi “Girişimci”, “Vatandaş”, “Anne”, “Yaratıcı”, “Profesyonel” ve “İlham Perisi” başlıkları altında masaya yatırıldı.
Toplumsal fayda için iletişimi büyütme vakti
“Vatandaş Olmak” başlıklı oturumda konuşan Seçil Şendağ, iş dünyasını toplumsal fayda odaklı stratejilere yönlendirmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bir kadın ve bir iletişimci olarak benim vatandaşlık anlayışım, içinde yaşadığımız topluma fayda sağlayacak, daha iyi bir dünya hayaline hizmet edecek somut çalışmalar yapmayı gerektiriyor. Bunun yolu da, iş dünyasını ortak hedefler için toplumsal faydaya yönlendirmekten geçiyor. İletişimciler, özellikle de kadın iletişimciler olarak bizlerin ‘dünyayı değiştirmek isteyen’ şirketlere ve liderlere vereceği destek, örneklerin giderek çoğalmasını sağlayacak. İş stratejilerine ve gündelik operasyonlarına bir şekilde topluma fayda sağlayacak modelleri entegre eden şirketlerin sesini yükseltmeli, görünürlüklerini artırmalıyız. İletişimin gücünü kadının doğasıyla birleştirip toplumsal fayda için iletişim yaklaşımını büyütmenin vakti geldi.”
Hamdi Ulukaya ve Ebru Baybara’yı örnek gösterdi
Konuşmasında Hamdi Ulukaya ve Ebru Baybara Demir örneklerini anlatan Şendağ şunları söyledi:
“Bir süredir çok daha umutlu, yeni bir iş anlayışı gelişti. Bir hikaye anlatıcısı olarak benim anlatmak istediğim, işte onların hikayesi. Bunlardan biri, dünyaca ünlü Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya. Ulukaya, 2015 yılında "The Giving Pledge”i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve iş dünyasını bu krizin çözümünde harekete geçirmek amacıyla Tent Vakfı’nı kurdu. Geçtiğimiz günlerde Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani, Fortune dergisi tarafından Dünyayı Değiştiren 50 Şirketten biri seçildi. Biz iletişimci olarak Ulukaya’nın bu anlayışını Türkiye’deki irili ufaklı şirketlere, liderlere ve bireylere ilham vermesi için mümkün olduğunca yüksek sesle temsil etmeye çalışıyoruz. Chobani dev bir şirket ve Hamdi Ulukaya da dünyaca tanınan bir lider ama bence yaratılan etki, sadece büyüklükle ilgili değil. Mardin’de bir restoran işleten Şef Ebru Baybara Demir, bölgede yaşayan ekonomik gücü yetersiz kadınlar ve mülteciler için yürüttüğü projesiyle bunun muhteşem bir örneği. Ebru, Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde bu projesiyle finalistler arasına kalan ilk Türk şef oldu."
Forum Türkiye’ye geliyor
Yapılan görüşmelerde, gelecek yıl Türkiye’nin bu organizasyona ev sahipliği yapmasının planlandığını belirten Seçil Şendağ, konuşmasının sonunda Soma maden kazasının ardından Soma’da kurulan kadın kooperatifi tarafından üretilen keçe çantaları konuşmacılara hediye etti. Şendağ, “Bu çantaları, KAGİDER’in desteğiyle kurulan Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınlar üretti. Eşlerini kaybeden bu kadınlara, önce mesleki eğitim verdik; ardından kooperatifleştiler. Bugün, satış garantili imalat yaparak bir geçim kapıları oluştu. Bu örnek, diğer dezavantajlı gruplar için de sürdürülebilir bir iş modeli” dedi.
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