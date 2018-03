Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kutlanan özel bir gündür. Sizde bu özel günde sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız "Kadınlar Günü" için derlediğimiz en güzel mesajları haberimizin detaylarından bulabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart 1957 tarihinde Amerika'nın New York eyaletinde dokuma işçileri daha iyi çalışma koşullarını sağlamak üzere greve gitti. Polis işçilere saldırdı, yangın çıktı, kapıların kalması sonucu 129 işçi can verdi. 26 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'da sosyalist kadınlar konferansında Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, Amerika'da yaşanan olayları anmak üzere, 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını teklif etti. Öneri kabul gördü ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde, 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Ülkemizde ise 1921 yılında kutlanmaya başlanan Kadınlar Günü, 1975 yılında daha yaygın olarak kutlanmaya başladı. 1984'ten iribaren her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem.. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum, çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

* Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim... Kadınlar günün kutlu olsun.

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun..

* Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benım icin çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun..

* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

* Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun..

* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler kadınlar gunun kutlu olsun..

* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın, Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun... Seni çok seviyorum.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum, doğru yolu buldum. Seni seviyorum. Kadınlar günün kutlu olsun..

* Eğer bana gözlerinle değıl de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın.. Kadınlar Günün kutlu olsun..

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor yada sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

