ABD'nin New York şehrinde 8 Mart 1857 meydana gelen bir isyan sonrasında 120 kadın işçinin can vermesi sonrasında ortaya çıkan özel bir gün olan Dünya Kadınlar Günü'ne bir gün kaldı. Bu özel güne çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte yakınlarına tebrik mesajı göndermek isteyen milyonlar da Kadınlar Günü mesajlarına ulaşmak için harekete geçti. İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları...
KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.
- Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
- Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
- Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
- Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.
- Dostum, arkadaşım, sırdaşım! Bir gün, umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Seni çok seviyorum! Kadınlar günün kutlu olsun.
- Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.
- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü, aslında, senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun Anneciğim.
- Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.
- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.
- "Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Mustafa Kemal Atatürk
- "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk
- Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışında hazin bir hikaye de bulunmaktadır. ABD'de 8 Mart 1957 tarininde 40 bin dokuma işçisi, daha iyi çalışma şartları için bir tekstil fabrikasında greve başladı. Polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ile birlikte yangın çıktı. Yangında fabrikanın önüne kurulan barikatlardan kaçamayan 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine ise 10 bini aşkın kişi katıldı.
Danimarka'nın Kopenhag kentinde 26-27 Ağustos 1910 tarihinde yapılan 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Kadınlar Günü'nün kutlanma tarihinin 8 Mart olarak kabul edilişi ise 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti.
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