Rusya, dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hakkıyla kutlayan ülkelerin başında geliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 8 Mart'ın perşembe gününe gelmesi nedeniyle cuma günü de dahil edilerek Rusya 4 günlük resmi tatile çıktı. Mikro finans kuruluşu Domaşniye Dengi'nin verilerine göre, bu yıl 8 Mart hediye harcamaları için 220 bin erkek kredi çekti.

Çekilen kredilerle alınan hediyelerin yüzde 49'u parfümeri ve kozmetik ürünü, yüzde 17'si ayakkabı ve giyim, yüzde 15'i beyaz ve elektronik eşya, yüzde 14'ü ise mücevher. Ancak sevdiği kadına otomobil tamiri ve fitness antrenörü hediye edenler de var.

Romir'in araştırması ise Rus erkeklerin kadınlara hediye almak için borca girmeye hazır olduğunu ancak ev işlerini paylaşmaya yanaşmadığını ortaya koydu.

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