Kadınların öneminin bir kere daha anlaşıldığı Kadınlar Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü şiirleriyle kadınlar tebrik edilecek. Biz de Kadınlar Günü'nde kadınlara gönderilecek en güzel şiirleri derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şiirleri...

KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

Adı Kadın Yüreği Yangın

Adı kadın

Anadır bacıdır kadın

Candır cananadır, eşdir kadın

Eli öpül esidir, duygu selidir kadın

Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın

Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın

Gözyaşlarını içine akıtan kadın

Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın

Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın

Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın

Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın

Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın

Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın

Ummanda kaybolan kadın

Adı kadın

Yüreği yangın kadın... (SERAP ATAY)

Ne Kadınlar Sevdim Zaten Yoktular

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bir akşam korkudan gözleri sislenir.

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle birsevmek görülmemiştir

hayır,sanmayınki beni unuttular

hala ara sıra mektupları gelir.

gerçek değildiler birer umuttular

eski bir şarkı belki bir şiir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yanlızlıklarımda elimden tuttular

uzak fısıltıları içimi ürpertir

sanki gök yüzünde birer buluttular

nereye kayboldular şimdi kim bilir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir (ATTİLA İLHAN)

Anacığım

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi .

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım. (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)

Dünya Kadınlar Günü

Her kadın kutsaldır,sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına,baksın tadına

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür,inan

Saygı sevgim senin olsun,ey kadın

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (SELİM TEMİZ)

Dünya Kadınlar Günü

Bugün dünya kadınlar günü

Aklıma geldi anamın yüzü

Mavi mavi iki gözü

Ve hep gülen yüzü



Bugün dünya kadınlar günü

Kadınlara bir gün yetmez

Kadınların çilesi hiç bitmez

Kadınların çektiğini kimse çekmez



Bugün dünya kadınlar günü

Anam, bacım, teyzem

Size yetmez 8 Mart günü

Her gün sizlere kadınlar günü (ALPAY TÜRKOĞLU)

Kadın Hakkı

Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları



Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorula verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları



Kirmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları



Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları



Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Birkez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları



Hatuni'yim ne diyeyim,

Bitmezki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları (AŞIK HATUNİ)

Kadınım

Anlatmak istesem seni

Dilim dönmez ki kadınım

Resmetmek istesem seni

Kalem çizmez ki kadınım



Katlandın hep şu huysuza

Sabır gösterdin arsıza

Gönlünü çalan hırsıza

Akıl ermez ki kadınım



İki kız bir oğlan verdin

Onlardı tek senin derdin

Ömrünü bizlere serdin

Gücün yetmez ki kadınım



Muhtaç olmayalım diye

Kaçıp koştun biteviye

Sendeki bu özveriye

Neler denmez ki kadınım



Rabbim alsın benimkini

Çok uzatsın seninkini

Halil senin kıymetini

Sanma “bilmez ki” kadınım... (HALİL MANUŞ)

Kadınlarımız

Kadın var güler yüzü,

Kadın var dinlenir sözü,

Kadın var anasının gözü,

Hep o söyler son sözü...

Kadın var dizlerini döver,

Kadın var ölesiye sever,

Kadın var korkma, sır ver,

Ölene kadar onunla gider...

Kadın var sevgi dolu,

Kadın var erkeğin eli kolu,

Kadın var belli olmaz sağı solu,

Bazen bir yağmur, bazen dolu...

Kadın var bilmez hileyi,

Kadın var çeker çileyi,

Kadın var unutmuş gülmeyi,

Öğretmişler ona kader demeyi...

Kadın var ömür törpüsü,

Kadın var sevda köprüsü,

Kadın var kavuşmaktır ülküsü,

Yanık olur hasret türküsü...

Kadın var tutar intizarı, dileği,

Kadın var bükülmez bileği,

Kadın var emirdir her isteği,

Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..

Ömürlü doğruyu söyler,

Kötüyü yerer, iyiyi över,

Bu dünyanın temeli böyle,

Böyle gelmiş böyle gider... (ÖMÜRLÜ AKSOY)

Ve Kadınlar

Ve kadınlar,

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız (NAZIM HİKMET RAN)

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