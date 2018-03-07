Kadınların öneminin bir kere daha anlaşıldığı Kadınlar Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü şiirleriyle kadınlar tebrik edilecek. Biz de Kadınlar Günü'nde kadınlara gönderilecek en güzel şiirleri derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şiirleri...
KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
Adı Kadın Yüreği Yangın
Adı kadın
Anadır bacıdır kadın
Candır cananadır, eşdir kadın
Eli öpül esidir, duygu selidir kadın
Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın
Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın
Gözyaşlarını içine akıtan kadın
Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın
Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın
Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın
Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın
Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın
Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın
Ummanda kaybolan kadın
Adı kadın
Yüreği yangın kadın... (SERAP ATAY)
Ne Kadınlar Sevdim Zaten Yoktular
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
azıcık okşasam sanki çocuktular
bir akşam korkudan gözleri sislenir.
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle birsevmek görülmemiştir
hayır,sanmayınki beni unuttular
hala ara sıra mektupları gelir.
gerçek değildiler birer umuttular
eski bir şarkı belki bir şiir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
yanlızlıklarımda elimden tuttular
uzak fısıltıları içimi ürpertir
sanki gök yüzünde birer buluttular
nereye kayboldular şimdi kim bilir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir (ATTİLA İLHAN)
Anacığım
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Kaç geceler bana ninni söylerdi,
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Uzun kış geceleri masal masaldı.
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi .
Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.
Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,
Vefalı ellerinden öperim anacığım. (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)
Dünya Kadınlar Günü
Her kadın kutsaldır,sakın unutma
Kutsal cennet serilmiş o kadına
Değer ver kadına,baksın tadına
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadın,en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kadın
Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadından kadına saygı duyalım
Onlara sahip çıkalım sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadınlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür,inan
Saygı sevgim senin olsun,ey kadın
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (SELİM TEMİZ)
Dünya Kadınlar Günü
Bugün dünya kadınlar günü
Aklıma geldi anamın yüzü
Mavi mavi iki gözü
Ve hep gülen yüzü
Bugün dünya kadınlar günü
Kadınlara bir gün yetmez
Kadınların çilesi hiç bitmez
Kadınların çektiğini kimse çekmez
Bugün dünya kadınlar günü
Anam, bacım, teyzem
Size yetmez 8 Mart günü
Her gün sizlere kadınlar günü (ALPAY TÜRKOĞLU)
Kadın Hakkı
Bak ağlıyor için için,
Hani nerde kadın hakları
Çalışırız geçim için,
Hani nerde kadın hakları
Meclislerden yerilmişiz,
Aklı kısa görülmüşüz,
Hep zorula verilmişiz,
Hani nerde kadın hakları
Kirmanını eğirmez mi,
Hamurunu yoğurmaz mı,
Seni beni doğurmaz mı,
Hani nerde kadın hakları
Tık demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
Sık sık evden kovuluruz,
Hani nerde kadın hakları
Derde yoğa alışığız,
Çilelerle buluşuğuz,
Birkez gülsek yılışığız,
Hani nerde kadın hakları
Hatuni'yim ne diyeyim,
Bitmezki daha sayayım,
Cevap verin de duyayım,
Hani nerde kadın hakları (AŞIK HATUNİ)
Kadınım
Anlatmak istesem seni
Dilim dönmez ki kadınım
Resmetmek istesem seni
Kalem çizmez ki kadınım
Katlandın hep şu huysuza
Sabır gösterdin arsıza
Gönlünü çalan hırsıza
Akıl ermez ki kadınım
İki kız bir oğlan verdin
Onlardı tek senin derdin
Ömrünü bizlere serdin
Gücün yetmez ki kadınım
Muhtaç olmayalım diye
Kaçıp koştun biteviye
Sendeki bu özveriye
Neler denmez ki kadınım
Rabbim alsın benimkini
Çok uzatsın seninkini
Halil senin kıymetini
Sanma “bilmez ki” kadınım... (HALİL MANUŞ)
Kadınlarımız
Kadın var güler yüzü,
Kadın var dinlenir sözü,
Kadın var anasının gözü,
Hep o söyler son sözü...
Kadın var dizlerini döver,
Kadın var ölesiye sever,
Kadın var korkma, sır ver,
Ölene kadar onunla gider...
Kadın var sevgi dolu,
Kadın var erkeğin eli kolu,
Kadın var belli olmaz sağı solu,
Bazen bir yağmur, bazen dolu...
Kadın var bilmez hileyi,
Kadın var çeker çileyi,
Kadın var unutmuş gülmeyi,
Öğretmişler ona kader demeyi...
Kadın var ömür törpüsü,
Kadın var sevda köprüsü,
Kadın var kavuşmaktır ülküsü,
Yanık olur hasret türküsü...
Kadın var tutar intizarı, dileği,
Kadın var bükülmez bileği,
Kadın var emirdir her isteği,
Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..
Ömürlü doğruyu söyler,
Kötüyü yerer, iyiyi över,
Bu dünyanın temeli böyle,
Böyle gelmiş böyle gider... (ÖMÜRLÜ AKSOY)
Ve Kadınlar
Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız (NAZIM HİKMET RAN)
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