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Thomson Reuters Vakfı’nın yaptığı ankete göre, İstanbul kadınlar için en tehlikeli megakentler arasında 10’uncu sırada yer aldı. Anket için 1 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında nüfusu 10 milyonun üzerindeki 19 büyük kentte 380 uzmanla görüşüldü. Puanlama en kötü 1, en iyi 19 şeklinde yapıldı. Ankete göre kadınlar için dünyadaki en tehlikeli megakent ise Mısır’ın başkenti Kahire oldu. İşte dünyanın en tehlikeli şehirler sıralaması...