Kadınlar Türkiye Kupası, Mardin'de olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadınlar Türkiye Kupası finallerinin bu sezon Mardin'de yapılacağını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, bu sezon Kadınlar Türkiye Kupası'nda finallerin 21-25 Şubat 2018'de Mardin'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerinin 24-28 Ocak 2018'de Konya'da, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerinin ise 31 Ocak-4 Şubat 2018'de Isparta'da yapılması kararı alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2 maça çıkmayan Orduspor'un TBF Yönetim Kurulu kararıyla ligden çıkarıldığı kaydedildi.

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Kadınlar Türkiye Kupası nerede olacak?