Japonya’da bir şirket, yalnız yaşayan kadınların güvenliğini artırmak için bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre uygulamayla yalnız kişileri gölgeler koruyacak. “Man On The Curtain” (Perde Arkasındaki Erkek) adlı aplikasyon, perdelere gölge yansıtıyor.

Gölgedeki erkek dışarıya sanki boks, karate yapıyormuş, beyzbol sobasıyla oynuyormuş gibi gösteriliyor.

Böylece yalnız yaşayan kadınların evdeyken veya dışarıdayken, istenmeyen misafirlere karşı içleri rahat edebilecek.

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