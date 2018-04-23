Kadınlara konut satışında Balıkesir şampiyon

Coldwell Banker tarafından, TÜİK Konut Satış İstatistikleri üzerinden yapılan “Konutta Kadının Gücü” araştırmasına göre Türkiye’de konut satışlarında kadın payının en yüksek olduğu il Balıkesir oldu. Son dönemlerde Kuzey Marmara Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü gibi projelerle dikkat çeken Balıkesir’de konut satışlarında kadının payı yüzde 37,5 olarak gerçekleşti oldu. Balıkesir’i bu alanda sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale ve İzmir takip etti.



KADINLARIN PAYI YÜZDE 29,1

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Karar vermesi en zor konulardan biri olan konut satın alma süreçlerinde konutun lokasyonu, ulaşım kolaylığı, mega projelere olan uzaklığı ve mimari özelliklerinin yanı sıra yaşam alanı ve dekorasyonu kriterleri de alım nedenlerini etkiliyor. Satın alma sürecinde, artık kadınların da büyük oranda söz sahibi olduğunu görüyoruz” dedi. Türkiye genelinde ise 2017 yılında toplam 1,4 milyon adet konut satıldı. Bu satışlarda erkeklerin payı yüzde 59,5 olurken, kadınların payı ise yüzde 29,1’de kaldı. Yüzde 2.1 pay ile 29.178 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alınırken, yabancılar ve kurumlar tarafından alınan konutlar da kalan bölümü oluşturdu.





İLK 10’DA DOĞU’DAN TEK İL TUNCELİ

TÜİK verilerinden yapılan araştırmaya göre Balıkesir’i bu alanda Muğla takip ediyor. 2017 yılında Muğla ilçesinde yapılan 18 bin 618 adetlik konut satışının 6 bin 854 adedi kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Böylece Muğla’daki konut satışlarında kadınların payı yüzde 36’yı aştı. Muğla’yı bu alanda sırasıyla Edirne (yüzde 36,1), Çanakkale (yüzde 35,5), İzmir (yüzde 35), Giresun (yüzde 34,8), Aydın (yüzde 34,6), Burdur (yüzde 33,3) ve Tunceli (yüzde 32,9) takip ediyor. Kadına konut satışlarında yüzde 30’dan fazla pay alan illerin sayısı ise 27’yi geçiyor.





SON SIRADA AĞRI VAR

Coldwell Banker, tarafından yapılan araştırmada kadınların payının en düşük olduğu il ise Ağrı oldu. 2017 yılında Ağrı’da satılan 2 bin 378 adet konutun 355 tanesini kadınlar alırken, 1.900 konut da erkekler tarafından satın alındı. Böylece Ağrı’daki konut satışlarında kadınların payı yüzde 14.9’da kaldı. Kadınlara konut satışının en düşük olduğu bir diğer il de Van oldu. Van’da konut satışında kadınların payı yüzde 15,5 oldu.





Balıkesir 4 yıldır birinciliği kaptırmıyor



Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:



- 2017 yılında kadınlara konut satışı ilk kez 400 bin seviyesini aşarken Türkiye genelinde 409.453 konut kadınlara satıldı.

- Söz konusu rakam adet bazında tarihin en yüksek seviyesi olsa da toplam konut satışına oranlandığında, kadınların satıştaki oranı üç yıldır düşüş eğiliminde.

- TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer verirken, kadınlara konut satışında en yüksek oran 2015 yılında yüzde 29,6 ile yakalandı. Söz konusu oran 2016 yılında yüzde 29,2’ye; 2017 yılında ise 29,1’e geriledi.

- Kadınlara konut satışında 2017 yılının şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana dört yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir’de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38,7; 2015 yılında yüzde 39; 2016 yılında yüzde 38,7 ve 2017 yılında yüzde 37,5 olarak gerçekleşti.



Kadınların beğenmediği bir evi aile satın almıyor



Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun da, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin emlak sektörlerini karşılaştırarak, konut satın alma kararında kadının etkisinin yapılan araştırmalara göre ABD’de yüzde 91, İngiltere'de yüzde 89, Türkiye'de ise yüzde 100 olduğunu söyledi. Hilmi Uytun, “Her ne kadar Türkiye'de kararı daha çok erkeklerin verdiği düşünülse de kadının beğenmediği bir evi ailenin almadığını gözlemledik. Bir kadın için temel kriter, ürünün farklı olmasının yanında şık olması. Şık olması da yetmiyor, stil ve renk uyumu olması gerekiyor. Ondan sonra konforlu olması ve onun ardından işlevsel olması. Bu sırayla karar veriyor kadın. Bu sırayla karar verince de övünebileceği, mutlu olabileceği bir banyo veya mutfak tercih etme sebebi” ifadelerini kullandı.