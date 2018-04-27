Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Faysal Dane, Kanser Haftası nedeniyle kanser oluşumu, teşhis ve tedavi yöntemleri ile önleyici tedbirler konusunda bilgiler verdi.
Dane, kanser hastalığı, korunma, tanı, teşhis ve tedavi süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KANSERLEŞEN HÜCREYİ YOK EDİYOR
Kanserle mücadelede bağışıklık sisteminin önemine işaret eden Prof. Dr. Faysal Dane, “Bizim vücudumuzda normal koşullarda her zaman bir hücre kanserleşebilir fakat bizim bağışıklık sistemimiz bunu fark edip o hücreyi yok eder. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki tümör supresör gen olarak adlandırılan ve tümörün oluşmasını engelleyen genlerimiz var. Tümör baskılayan bu genlerde kayıp olduğunda ise hücrelerden tümör gelişimi olabilir” diye konuştu.
2030’DA KANSER VAKALARI ARTACAK
Kanserin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Faysal Dane, 2030 yılında kanser vakalarının artacağının öngörüldüğünü belirterek “Bu kadar çok uygulama ve mücadele yapıldığı halde kanser azalıyor mu? Yapılan biliimsel tahminler bize şunu gösteriyor; yeni kanser vaka sayısının 11 milyondan 27 milyona çıkacağı, kanserden ölümlerin 7 milyondan 17 milyona çıkacağı ve yaşayan hasta sayısının 25 milyondan 75 milyona çıkacağı düşünülmekte” diye konuştu.
KADINLARDA AKCİĞER KANSERİ SIK GÖRÜLÜYOR
Kadında en çok meme kanseri görüldüğünü, akciğer kanserinin ise hem kadında hem de erkekte çok görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Faysal Dane, bunda kadınların sigara kullanımının etkili olduğuna dikkat çekti. Dane, “Erkeklerde daha önce daha sık görülen akciğer kanseri, daha sonraki dönemlerde kadınların da sigara kullanımıyla birlikte kadınlarda da çok görülmeye başladı” diye konuştu.
8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ OLUYOR
Kadınlarda en çok meme kanserinin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Faysal Dane,8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirterek “Erken teşhis gerçekten çok önemli olabiliyor, tedavi olabilmesi açısından. En azından tarama yöntemleriyle tanısı konulabilecek olan kanserleri atlamamak lazım. Bunların başında meme kanseri geliyor. Kolon kanseri de taramaya erken dönemde yakalanabilir” diye konuştu.
KOLOREKTAL KANSERLERDE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
Kalın bağırsak ve rektum kanserleri olarak da bilinen kolorektal kanser hakkında da bilgiler veren Prof. Dane, her yıl 1.4 milyon kişiye, dünyada en yaygın görülen 3. kanser türü olan kolorektal kanserler teşhisi konulduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre ülkemizde en sık görülen ilk 5 kanser arasında olduğunu ve her yaşta görülebilmelerine rağmen en sık 50 yaşından sonra gözlendiğini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Dane, “Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler izlenmeli ve kolorektal kanser riski artmış olan kişiler daha erken tarama programına alınmalıdır. Dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi erken tanıda büyük önem taşırken,metastatik kolon kanserinde kişiye özel RAS testi, en uygun tedavinin seçimini sağlamak konusunda bizlere yol göstermektedir. Bir ilacın hedefi ne kadar düzgün belirlenebilirse o ilacın o popülasyonda çok etkili olma ihtimali yükselir” dedi.
SİGARAYLA CİDDİ MÜCADELE EDİLMESİ GEREKİYOR
Kansere yol açan etkenlerin başında sigara kullanımının geldiğini belirten Prof. Dr. Faysal Dane, “Tüm dünyada sigara tamamen bırakılırsa kansere karşı bugüne kadar geliştirilmiş tüm ilaçlar, radyoterapi, ameliyatlar gibi yöntemlerin hepsinden daha fazla kansere bağlı ölümleri engelleme şansı bulunmakta. Bu müthiş bir şey. Sigarayla ciddi mücadele edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
HAFTADA 5 GÜN 45 DAKİKA TEMPOLU YÜRÜYÜN
Hastalarına tavsiye ettiği şeyin kendisi ve sağlıklı herkes için de geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Faysal Dane, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Ben hastalarıma şunları öneriyorum. Çok şeker, çok tuz, çok yağlı şeyler size de bana da yakınlarınıza da zararlı. Bunlardan biraz uzak durmakta fayda var. Sigarayı sizin de içmemeniz gerekir benim de içmemem gerekir diyorum. Alkol sınırlandırılması gereken bir şey; dolayısıyla sizin de bunu yapmanız benim de yapmam gerekir.
Ben hastalara hep sizin de benim de yapmam gerekir derken hepimizin bunları yapmaya çalışması gerekir demek istiyorum. Üzerinde durduğum konulardan biri yürüyüş. Klinik çalışmalarda yürüyüşün her kanseri bir miktar geciktirdiği gösterilebildi. Eğer mümkünse haftanın 5 günü en az 45 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Beslenmeyle ilgili tuzlu, yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulmasının yanı sıra sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz.”
AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ
Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri:
● Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
● Öksürükten kan veya kanlı balgam gelmesi
● Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
● İştahsızlık ve kilo kaybı
● Nefes darlığı
● Halsizlik, yorgunluk
● Ses kısıklığı
● Nefes darlığı
● Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları
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