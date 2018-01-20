İlkokul arkadaşım Ayşegül Çelik’le avukat olduğundan beri pek görüşemez olmuştuk. Son zamanlarda hafta sonları da bir türlü uygun olmuyordu. Artık tam darılmak üzereydim beni Göztepe Özgürlük Parkı’na çağırdı. Gözlerime inanamadım, Ayşegül meğer bir ragbi takımındaymış...
Hayatındaki monotonluğu kırmanın yolunu ararken Kadıköy Ladies Ragbi Takımı’nın oyuncu aradığını öğrenip dâhil olmuş. Takımda öğretmen de var gemi mühendisi kadınlar da. Üstelik bu sporu yapmanız için belirli bir yaş kriteri de yok; en küçük oyuncu 15 yaşındayken en büyük oyuncu 41 yaşında...
Amatör diye burun kıvırmayın. 4 yıllık Kadıköy Ladies, bu yıl birçok özel turnuvada birinci, Türkiye şampiyonasındaysa ikinci oldu. İşleri şimdi daha da büyütmek istiyorlar; birçok sporsever kadını hem oyuncu hem de izleyici olmaya davet ediyorlar. Malumunuz, bu spor İngiltere yörelerinden gelme, ondan takımın koçu da İngiliz bir ragbi oyuncusu Steve Jackson. 1986’dan beri ragbi oynayan koç 2011’de geldi.
Dediğine göre ragbi hiç bu kadar eğlenceli olmamış... Hem arkadaşımı izlemeye hem de kadın ragbicilerin hikâyesini öğrenmeye gittim. Artık tuttuğum bir ragbi takımı var; Kadıköy Ladies Ragbi! Üstelik onları 13’lü ragbi lig turnuvası kapsamında yarın saat 17.00’de Alibeyköy Stadı’nda seyredebilirsiniz. Gazete Habertürk'ten Emre Namoğlu yazdı.
-Koç, yıllarca erkek ragbi takımındaydınız. Kadınlara ragbi öğretmek zor mu?
Hayır, onlara kadın veya erkek olarak bakmıyorum. Hepsini ragbi oyuncusu olarak LADIES RAGBİ değerlendiriyorum. Bu şekilde koçluk yapıyorum. Oyunu öğretirken cinsiyetlerini göz önünde bulundurmuyorum. Çünkü kadın da erkek de olsan aynı şeyi öğreniyorsun. Üstelik bizim takım epey sıkı.
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