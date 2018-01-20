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-Ragbi çok sert ve dayanıklılık gerektiren bir spor. Önyargılı olduğumu düşünmeyin ama kadın olmanın bir dezavantajı var mı?

Hayır, bu sert bir spor fakat sadece karşılıklı anlayış gerektiriyor. İri ya da küçük olmak zorunda değilsiniz. Ragbinin iyi yanlarından biri de her tipteki insan için bir pozisyonun olması. Çok uzun oyuncular ileride oynayabilir. Çok hızlı oyuncular geride oynayabilir. Yani, ragbi takımında herkes için uygun bir yer var. O yüzden bir dezavantaj söz konusu değil.