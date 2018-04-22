Elazığ'da Merkez Harput Caddesi minibüs duraklarının olduğu bölgede 2 gün önce 3 kadın, önce konuştukları bir adamı daha sonra sopa ve şemsiye ile dövmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, kaçan adımın peşinden giden kadınlar kimliği belirsiz kişiyi dövmeye çalışırken, 'Tacizci' şeklinde bağırdıkları duyuldu. Kadınların kovaladığı adamı kadınların elinden araya giren vatandaşlar kurtarırken, kavga anı bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kayıt edildi.

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