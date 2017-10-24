Güzel gözükmek isterken komik duruma düşmek, şıklıkla lüksü karıştırmak, mekana, yaşa uygun kıyafet seçememek kadınların en büyük korkusu. Ancak güzel ve şık görünmek o kadar da zor değil. Biraz dikkat biraz da küçük dokunuşlarla hem şık ve alımlı olabilirsiniz. Moda ve Stil Danışmanı Asil Çağıl, kadınların yaptığı en büyük giyim yanlışlarını sıraladı ve çözüm önerilerini sundu.

YERİNE GÖRE GİYİNMEMEK

Şık bir partiye salaş bir pantolonla, bir sokak festivaline gece kıyafetiyle katılmamalısınız. Eğer rahatlığınızın ön planda olacağı bir aktiviteye katılıyorsanız, kıyafetinizi buna göre seçmeye özen göstermelisiniz.

ABARTILI GİYİM

Kombininizde her zaman öne çıkan tek bir parça olmalı, diğerleri de o parçayı tamamlamalı. Eğer kıyafetleriniz aksesuarlarınız saç ve makyajınız aynı oranda dikkat çekiyorsa, abartılı giyiminiz sizi şık olmaktan uzaklaştıracaktır.

TONLARI TUTTURAMAMAK

Renk uyumu konusunda takıntılı olabilirsiniz ama eğer tonları tutturamayacaksınız, boşverin. Hatta bugünlerde bütün modacılar renk uyumunun çok demode olduğunu söylüyor. Renk uyumundan çok daha önemli detaylar var…

TAYTI DOĞRU ŞEKİLDE GİYMEMEK

Taytlar birkaç sezondur çok moda ancak eğer bacaklarına yeterince güvenmiyorsanız, taytı, başka parçalarla da birleştirebilirsiniz. Taytları uzun tunikler ve topuklu çizmelerle kombinleyerek çok daha tarz ve hoş görünebilirsiniz.

BEYAZ ÇİZMELER

Modanın duayenleri beyaz, topuklu çizmelerin bir kadını bayağılaştırmaktan başka bir işe yaramadığını söylüyor. Siz de onlara kulak verin ve eğer böyle bir çizmeniz varsa, hemen ondan vazgeçmenin yollarını bulun.

VÜCUTLA ORANTISIZ AKSESUARLAR

Çok zayıf ve minyonsanız çok büyük çantalardan kaçınmalısınız. Küçük omuz çantaları ya da el çantaları size çok yakışacaktır. Eğer çok uzun boyluysanız da ufak sırt çantaları yerine büyük omuz çantaları tercih edebilirsiniz.

TEK BİR AKSESUARLA ŞIK OLUNACAĞINI SANMAK

Şıklık bir bütündür ve bunu asla tek bir aksesuarla sağlanamaz. Sadece çok trend bir çanta veya ayakkabı giyerek stilinizi asla kurtaramazsınız.

BEYAZ PANTOLONU DOĞRU KULLANMAK

Dünyanın en riskli kıyafeti beyaz pantolondur. Bir moda kurbanı olmak istemiyorsanız, kıyafet alışverişi yaparken çok iyi düşünün. Kabinde giydiğiniz parçaların her birini ayrı ayrı inceleyin, vücuduna yakışıp yakışmadığına bakın ve öyle alın. Beyaz pantolonlar moda olsa da biraz cesaret isteyen bir parçadır.

DÜŞÜK BEL JEANLER

Düşük bel pantolonlar giymenizde bir sakınca yok. Moda giy diyor, markalar onu üretiyor ancak yan yağlarınız ya da göbeğiniz varsa bu tip pantolonları giymekten kaçının. Bedeninize uygun olmayan her türlü pantolon sizi olduğunuzdan kilolu gösterir.

KAÇIK ÇORAPLA DOLAŞMAK

Kaçık çorapla dolaşmak kadının tüm zarafetini bir anda yok edebiliyor. Bu yüzden yanınızda yedek çorap taşımak hayat kurtaran önemli bir detaydır.

KALİTESİZ KUMAŞLAR

Kıyafeti denediniz çok beğendiniz, üzerinizde çok güzel durdu. Ama satın almak için yeterli değil. Kıyafette kumaş ve dikiş kalitesi çok önemlidir. Üzerinize seçeceğiniz kıyafet ucuz durmamalı, sizi terletmemeli ya da aldığınız parçaların birkaç yıkamada boyası akmamalı.

REKLAM TABELASI GİBİ ALGILANMAYIN

Pahalı bir markadan ürün aldığınızda üzerindeki logo ne kadar büyükse verdiğiniz paraya o kadar değer diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Markanın temsilcisi gibi görünmekten kaçınmak sizi daha tarz yapacaktır. Çünkü satın aldığınız ürünler yeterince kaliteliyse, zaten kendini gösterir.

AÇIK AYAKKABI VE BAKIMSIZ AYAKLAR

Bakımsız ayaklarla açık ayakkabular tercih etmek bir kadının asla yapmaması gereken hatalardan biridir. Ayaklarınız bakımlı görünmüyorsa, dünyanın en güzel ayakkabısını da alsanız ya da en şık kıyafetini de giyseniz şık olamazsınız.