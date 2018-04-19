HT Magazin'de yer alan habere göre, Kadir Doğulu, “Bir süredir bilinçli olarak dizi tekliflerini kabul etmiyorum. Planlı bir bekleyişim var. 2019’a kadar dizi yapmayacağım. Reyting korkum yok. Daha kaliteli zaman geçirebilmek için böyle bir strateji geliştirdim. Şu an dinlenme aşamasındayım” dedi.

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