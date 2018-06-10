Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül aşk tazeliyor. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Neslihan Atagül'e olan sevgisini gözler önüne serdi.

Doğulu eşi Neslihan Atagül ile fotoğrafını şu notla paylaştı: ‘Gel, çok uzak durdun dedim... Geldi, gerdanını sevdiğim.”

Çiftin fotoğrafı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.