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Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle sevdiklerinizin bugün Kadir Gecesi'ni kutlayın. Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak ihya ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler. İşte 2018 Kadir Gecesi mesajları...