Kadir Gecesi mesajları ve sözleriyle sevdiklerinizin bugün Kadir Gecesi'ni kutlayın. Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak ihya ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler. İşte 2018 Kadir Gecesi mesajları...
KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
2018 KADİR GECESİ MESAJLARI!
Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara hakettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun...
Kadir gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.
"Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" Hadis-i Şerif
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Bu gece Kadir Gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.
Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim... Kadir geceniz hayırlı olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Gadir Gecesi mübarek olsun...
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