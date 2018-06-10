Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edildi. Tüm Türkiye'de camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak dua etti