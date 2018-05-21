Kur’an-ı kerim Peygamber efendimize bu gece gelmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur’an’ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.



2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi için müslümanlar hazırlık içinde. Müminler, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşmanın hüznünü tadarken, Kadir Gecesi'ni ihya etmenin kazanç ve mutluluğu içerisindeler. Kadir Gecesi 2018 yılında 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan gece idrak edecek.



KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?



Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere iioğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "işte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.









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