Görüntüleri izleyenler ikinci bir şok yaşadı

Kadıköy’de Mustafa Şahin isimli bir iş adamına ait inşaat ve gayrimenkul şirketine Kadir Gecesi’nde hırsız girdi. Bir ay önce de Ümraniye’deki iş yeri soyulan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken, olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi.
İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde elektronik kepengi elleri ile zorlayarak ana hırsızlar, hızla ofise giriyor. İlk giren hırsız, ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin’in odasına geçen hırsızlar, odayı karıştırmaya başlıyor. Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi, çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur’an-ı Kerim’i görüyor. Kur’an-ı Kerim’i alarak öpen ve alnına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek ve senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor.
Olayın şokunu yaşayan iş yeri sahibi Mustafa Şahin, “Sabah geldim. Saat 08.00 civarı ofisimi açtım. Kepengim kapalıydı. Kepengimi açtım, içerideki cam kapı açıktı. Onun kilidini bozmuşlar. İçeriye girerek, masalardaki laptop bilgisayarları, ofise ait cep telefonları vardı onları götürmüşler. Kasada bulunan kıymetli evrakları almışlar. Daha henüz tam olarak ne aldılar tespit edemedim. Üç kişi oldukları kamera kayıtları var. Çok rahatlar ve rahat bir şekilde girip ofisi soymuşlar” şeklinde konuştu.
Daha önce de Ümraniye’deki iş yerinin soyulduğunu hatırlatan Mustafa Şahin, “Çelik kasayı açıyorlar. Kasadaki kıymetli evrakları, çek senet gibi evrakları almışlar. Dolapları karıştırmışlar. Çelik kasanın dolabımda anahtarı vardı, onu bularak dolabı açmışlar. Birkaç ay öncede Ümraniye’deki iş yerime girmişlerdi. Onların da görüntüleri vardı. Polise verdim ama hala bir sonuç çıkmadı. Mübarek kadir gecesi, insanlar ibadet ederken, onlar içeriye rahat rahat giriyorlar ve hırsızlığı gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.