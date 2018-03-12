Türk sinemasının sayılı aktörlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam bir alışveriş merkezinde kameraların önüne geçti.

Toplantıya Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı.

"DOKTORLARIMIN DIŞINDA HİÇBİR SPEKÜLASYONA İNANMAYIN"

Tedavi sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için, sonra da Türkiye'nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiç bir arızası olmayan, sağlıklı bir insan olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans. Büyük bir mutluluk. Ortalama bir aydır Türkiye'nin her tarafından bana gösterilen sevginin, saygının, duaların rakamını sizlere söylemeyeceğim. Çok büyük. Bana tekrar hayatta güzel duygularla yaşama heyecanı veren bu olgulara hayatım boyunca hep saygılı hep sevgili kalacağım. Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" dedi.

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ, BAŞARILI BİR ŞEKLİDE ATLATTIK"

DHA'nın haberine göre; İnanır'ın tedavi olduğu hastanenin başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, süreci şöyle değerlendirdi;

"Bu süreç çok zorlu bir süreçti. Çok başarılı bir şekilde atlattık. Bu durumda Kadir beyin çok büyük bir katkısı var. Bir hasta ne kadar pozitif olursa, ne kadar bizimle iş birliği içinde olursa işler o kadar iyi gider. Bu bakımdan Kadir bey son derece pozitif bir hastamız. Şu anda ciddi bir problem yaşamıyoruz. Bundan sonra nasıl sağlıklı bir insan takip edilirse o şekilde takip edeceğiz. Kendisi bizim önerilerimize uyuyor."

"BEYİNLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNU YOK"

Kadir İnanır'ın tedavisinde yer alan Nörolog Beyza Çiftçi Yalçınkaya ise, "Kadir bey tehlikeli bir şey atlattı. Fiziksel ve ruhsal gücü sayesinde çok iyi atlattı. Şu anda beyinle ilgili hiç bir sorunu yok. Hiç bir hasarı yok. Beyin ve kalp damarlarını korumak için herkesin yapması gerektiği şeyleri yapacak. Diyetine dikkat edip, sağlıklı bir hayat sürecek. İlaçlarını kullanacak" diye konuştu.

"İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMUŞ BİR AKTÖRÜN FİLM YAPMAYA DEVAM ETMESİ GEREK"

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural İnanır'ın ilk yapacağı şeyin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kadir kendi sağlığı ile ilgili problemlerin net olarak farkında. Çok iyi bir doktor grubu ile bir aradaydık. Bu zorlu süreçte hem dayanışma hem sevgi o kadar güçlüydü bizim için. Kadir'in bu anlamda sadece bana değil, Türkiye toplumuna da çok büyük bir sorumluluğu var. Daha çok ve daha iyi yaşayabilmek, daha fazla film yapabilmek. İnsanların kalbine dokunmuş bir aktörün film yapmaya devam etmesi gerek. Bunun için ilk yapacağımız şey sağlıklı olmak" dedi.

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