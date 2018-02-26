Posta'nın haberine göre; Kadir İnanır 2 hafta önce beyninde pıhtı atması sonucu acil hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı haftaya ameliyat masasına yatacak.

Operasyonu yapacak olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy şunları söyledi: “Beyine giden şah damarında ciddi bir hasar var. Orayı temizleyeceğim ki, felç riski ortadan kalksın. Risk var. Dinlenmesi için evine gönderdik.”