Evinde aniden yere yığılınca hayat arkadaşı Jülide Kural’ın aradığı Prof. Yunus Aydın’ın 45 dakikada hastaneye gitmeye ikna ettiği Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması teşhisiyle operasyon geçirmişti. Anjiyo yöntemiyle beyin damarı temizlenen usta aktörün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

FENERBAHÇE MUTLU ETTİ

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre felç tehlikesi atlatan İnanır’ı hastaneye gitmeye ikna eden Prof. Dr. Yunus Aydın, “Gelmemek için direnmişti. Anlattığım şeyler gerçek çıktı. Onun şaşkınlığı var. Şimdi ‘İyi ki gelmişim’ memnuniyetini yaşıyor. Nörolojik kaybı yok, dinleniyor. Fenerbahçe maçını izleyip mutlu oldu. İki gün daha gözlem altında” diye konuştu.

Kadir İnanır’ın beyin damarını şahdamarından kopan bir parçanın tıkadığı açıklandı.