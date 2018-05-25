HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, usta oyuncu, ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere “Memleketimizde olup bitene karşı aşırı duyarlı olmak zorundayız. Problem varsa ortadan kalkması için mücadelenin içerisinde olmak gerekir, kenara çekilip beklemekle olmaz. Herkes ellerini birleştirecek, eller birleştiği zaman o ele barış denir” dedi.

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