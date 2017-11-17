Kadir İnanır: Senaryolar hep aynı

Cadde’nin haberine göre, Göcek’e ev yaptırdıklarını söyleyen İnanır, “Temiz hava, bol oksijen, istediğimiz zaman orada, işlerimiz olduğunda da buradayız” dedi.



Oyuncu, “Setlere ne zaman döneceksiniz?” sorusuna ise, “Senaryolar birbirinin aynısı. Geçmişte yaptığım işlerin ilerisinde olması lazım ki oynayayım” yanıtını verdi.

kadir inanır

jülide kural