MAGAZİN

Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?

24 Eylül 2017 Pazar, 01:48:19

HT MASA ekibi, Özcan Deniz’in Antalyalı sevgilisi Feyza Aktan’ın hamilelik haberini ve çiftin nikâh hazırlıklarını masaya yatırdı

  • 1 Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?
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    Özcan Deniz’in ailesiyle tanıştırdığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı 25 yaşındaki Antalyalı sevgilisi Feyza Aktan’ın iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift nikâh hazırlıklarına başladı bile. Bu bomba gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzmin bekâr Özcan Deniz aile hayatına hazır mı?

  • 2 Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?
    2 | 42

    Oben Budak: Hakikaten bombaymış, ben şoke oldum doğrusu. Özcan dalgalandı ve duruldu demek ki. Hayat herkesi hazırlıyor bir şekilde, Özcan da o kafaya girebilir. 

  • 3 Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?
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    İpek Durkal: Özcan Deniz’den iyi bir koca olur mu bilemem ama şahane baba olur. Tebrik ederim.

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  • 4 Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?
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    Esin Övet: Zamanı gelmişti Özcan Deniz’in evlenip baba olmasının. Demek ki tam içine sinen güzel bir evlilik olacak. Müzmin bekârlardan sadece Beyaz kaldı. Haydi sıra onda.

     

  • 5 Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?
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    Bülent İpek: Magazinin en bereketli yazını geride bıraktık. Geçen pazar HT Magazin’de derlemiştik. Bu bereket devam ediyor. Özcan Deniz’in sevgilisinin hamile olması da bunlardan biri. Özcan baba olmayı çok istiyor. Babalık trenini kaçırmak istemiyor olabilir.

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