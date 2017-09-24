Kadir Kaymakçı: Çocukları oluyor diye evlenmeleri şart mı?

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Esin Övet: Bitmeyen bir Alaçatı mevzusu var ama şunu kimse anlamak istemiyor. Sezon kısa olduğu için fiyatlar böyle. Suyun fiyatı sadece Alaçatı’da fahiş değil ki. İstanbul’un da her bir köşesinde değişiyor. Ben bunu sık sık yazdım. Su ve kahve gibi içecekler mevkiine göre değişiyor. Millet kafasına göre fiyat koyuyor. O yüzden de bence hepimiz enayi yerine koyuluyoruz.