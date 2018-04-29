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E.Ö.: Kimse kimsenin kıyafetine karışmasın, o konuları bir aşalım. Ama artık Türkiye-Avrupa arasındaki kıyas mevzularını da aşalım Allah aşkına! Gına geldi şu kıyaslamalardan. Neden illa Türkiye-Avrupa arasında bir kıyas yapılıyor? Bu memleketten memnun değilsen gidersin, bu kadar basit. Bir bir daha iki. Yani oraya gidip “Kimse bize bakmadı, kimse bizi rahatsız etmedi” diye kinayeli bir paylaşım yapmak saçma.