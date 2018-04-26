MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Kadir Koçdemir'in istifasıyla birlikte MHP'nin milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21 oldu. Peki Kadir Koçdemir kimdir?

KADİR KOÇDEMİR KİMDİR?

Kadir Koçdemir, 1 Ekim 1964 tarihinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olan Koçdemir, Federal Almanya'da lisan eğitimini müteakip idare sistemi hakkında uygulamalı staj yaptı.

Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği ve İdare Hukuku ve İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İdari Yapı Kalkınma İlişkileri konusunda yüksek lisans eğitimi aldı.

Kamu Diplomasisi Kursu ve Milli Güvenlik Akademisini bitiren Kadir Koçdemir, Hacettepe Üniversitesinde Modern Milli Devlet ve Küreselleşme konulu teziyle doktora derecesi aldı.

Mülki idare amirliği mesleğine Ağrı Kaymakam Adayı olarak başladı. Şebinkarahisar, Eskipazar, Kulp, Afşin kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ile Burdur, Elazığ ve Eskişehir illerinde valilik yaptı.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden Bursa büyükşehir belediye başkan adayı oldu. TBMM XXV. ve XXVI. Dönem Bursa milletvekilidir. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesidir.

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