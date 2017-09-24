22 Eylül 2017 Cuma akşamı yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyuran Kadir Topbaş, 2004'ten beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sonlandırmıştı. Topbaş'ın istifasının ardından yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı büyük merakla bekleniyor. Peki Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek? Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Siyasi kulislerde en çok konuşulan konular arasında yer alan Topbaş'ın istifası, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı ise milyonlarca İstanbullu tarafından merak edilen bir konu haline geldi.

İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı, İBB Meclisi tarafından önümüzdeki günlerde seçilecek. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 10 gün içerisinde yapacağı toplantıda belirlenecek olan yeni Belediye Başkanı için isim iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.

Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçileceği İBB Meclisi'nde 309 üye yer alıyor. Bu üyelerin 179'u AK Parti'li, 121'i CHP'li ve 2'si de MHP'li. Yeni belediye başkanının belirlenmesi için 207 oy gerekiyor fakat üye sayısı olarak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin üye sayısı, bu rakama ulaşmıyor.

Eğer CHP veya AK Parti'den biri, ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse yeni başkan 3. turda belirlenecek ve 156 oy gerekecek.

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN EN GÜÇLÜ İSİM: GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Kadir Topbaş'tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için en güçlü isim Emine Erdoğan'ın erkek kardeşi Hasan Gülbaran'ın damadı ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ.

28 Temmuz 2017 tarihinde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakan Göksel Gümüşdağ'ın ayrılığı, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olarak tamamlayan Göksel Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik Sanayi ve Ticaret LTD'nin de yönetim kurulu başkanıdır. 2011 yılında dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vekili olmuştur. Ancak Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasının ardından o da istifa etmiştir.

2014 yılında Süper Lig takımları arasında yer alan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı olarak seçilen Göksel Gümüşdağ, günümüzde bu görevini sürdürmektedir.

28 Temmuz 2017 tarihinde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılmış ve yerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gelmiştir.

İKİNCİ İSİM: AHMET SELAMET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde ön plana çıkan diğer isim ise Ahmet Selamet. 23 yıllık İBB deneyimiyle öne çıkan isimlerden olan Ahmet Selamet, günümüzde İBB Meclisi'nde 1. Başkanvekili olarak bulunuyor. Ahmet Selamet'in Belediye Başkanlığı, Göksel Gümüşdağ kadar öne çıkmasa da, 2019’daki seçimlere kadar başkanlığa vekalet edebileceği de seçenekler arasında gösteriliyor.

AHMET SELAMET KİMDİR?

Ahmet Selamet, 1949 yılında Erzurum'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. 1975-1978 yılları arasında banka müfettişliği olarak görev yapan Selamet, 1978 yılından sonra bir süre serbest avukatlık yaptı.

1994 yılındaki seçimlerde İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği'ne seçildi ve 1997'de İl Daimi Encümenliği görevinde bulundu. 1999 yılındaki seçimlerde bir kere daha İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği'ne ve İl Genel Meclis 1. Başkatipliği'ne seçildi.

2003 yılında İl Genel Meclisi tarafından İnsan Hakları İl Kurul Üyeliği'ne seçilen Ahmet Selamet, 2004 seçimlerinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden İBB Meclis Üyeliği'ne seçildi. Günümüzde de İBB 1. Başkan Vekilliği görevini sürdüren Ahmet Selamet, evli ve üç çocuk babasıdır.

CHP İBB GRUP BAŞKAN VEKİLİ ERTUĞRUL GÜLSEVER: "ZAYIF DA OLSA MUSTAFA DEMİR VEYA MİSBAH DEMİRCAN"

CHP İBB Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, İBB Başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamada "Kim olursa olsun değişen bir şey olmayacak. En çok konuşlan isimler Göksel Gümüşdağ ile Ahmet Selamet. Zayıf olsa da Mustafa Demir ve Misbah Demircan’ı da telaffuz edenler var. Bu isimlerin hiçbiri İstanbul için hayırlı olmaz. Demokrat, Cumhuriyetçi, Aydın bir başkan gerekiyor. İstanbul’un sorunlarını ancak CHP’li başkan çözebilir." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 1 Ocak 1959 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Demir, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte İstanbul ili kurucu üyeliği yaparak siyasete başladı.

Siyasi kariyerini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaparak devam ettiren Mustafa Demir, 28 Mart 2004 tarihindeki Türkiye Yerel Seçimleri'nde Fatih Belediye Başkanı olmuştur. Günümüzde de halen Fatih Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Misbah Demircan, 1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak ve Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisansüstü eğitimini yaparak tamamladı.

İş hayatına ilk olarak turizm sektöründe başlayan Demircan, özel bir firmada bir süre boyunca yöneticili yaptı. 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete atılan Misbah Demircan, sırasıyla AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

3 Kasım 2002 tarihindeki Türkiye Genel Seçimleri'nde İstanbul'dan milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 tarihindeki Yerel Seçimler'de AK Parti'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve aldığı yüzde 40 oyla Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.

Günümüzde halen Beyoğlu Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Milliyet

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