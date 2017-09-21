'Kadir Topbaş istifa etti' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadir Topbaş'ın AK Partili üyeler tarafından beş dosyasının İBB Meclisi'nde veto edilmesi sonrası istifa ettiğini öne sürdü.

Yarkadaş, Topbaş'ın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini, ancak Erdoğan'ın 'Başkan beklesin' dediğini iddia etti. Yarkadaş, Topbaş'ın bu gelişmeden sonra '5 Ekim'e kadar bekleyeceğini' söylediğini aktardı.

Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da şunları yazdı:

"Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine 'istifa ettiği'ni açıkladı.

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 21, 2017

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 21, 2017

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 21, 2017